Эксперт рассказал, чем вызван обвал котировок на фондовых биржах

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Обвальное падение котировок на фондовых биржах вызвано неопределенностью, связанной со вспышкой нового коронавируса, а также с разногласиями стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении объема добычи нефти. С такой оценкой выступил в воскресенье в Twitter руководитель и главный экономист Института международных финансов США Робин Брукс.

"Рынки сталкиваются с колоссальной неопределенностью", - написал он. Среди причин неопределенности экономист перечислил "формирование негативного шокового спроса от COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС)", разногласия в ОПЕК по объемам добычи нефти, а также "ранние признаки кредитного стресса на рынках".

"В результате стоимость фьючерса [на нефть] на S&P 500 (индекс, который включает 500 самых крупных компаний рынка США - прим. ТАСС) снизится на 5% завтра [в понедельник]", - отметил Брукс. Он также указывает на "признаки сильного стресса на мировых валютных рынках". Сами разногласия стран ОПЕК экономист назвал "крупным дестабилизирующим" фактором.