Глава комитета Думы не ожидает повторения ситуации 2014 года на фоне падения цен на нефть

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не ожидает повторения кризисной ситуации 2014 года на фоне нынешнего падения цен на нефть. Такое мнение парламентарий высказал ТАСС в понедельник.

"Я думаю, что ЦБ будет наблюдать сейчас за ситуацией, насколько долговременно будет это явление. Вполне возможно, что если задержится цена на нефть на этих [низких уровнях], будет повышение ключевой ставки. Но при этом ситуация 2014 года вряд ли повторится, потому что ЦБ уже накопил опыт работы в таких ситуациях и будет реагировать намного быстрее и эффективнее", - сказал он.

При этом Аксаков считает, что страны ОПЕК+ все же найдут компромиссное решение по условиям сокращения добычи нефти и ситуация стабилизируется.

"То есть, это (низкая цена на нефть - прим. ТАСС) краткосрочное явление, с моей точки зрения. В конце концов, у нас есть резервы, есть Фонд благосостояния, был профицит бюджета, есть бюджетное правило. Все это позволит нивелировать последствия, правда, теперь уже ожидать понижения ключевой ставки, видимо, не приходится, потому что ситуация стала слишком волатильной", - добавил он.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

Ситуация 2014 года

В первой половине 2014 года давление на рубль оказывали беспорядки и последующий государственный переворот на Украине, а затем - санкции, введенные США и другими странами против России . С осени основную роль в падении курса рубля стало играть сокращение цены на нефть: с $107 за баррель нефти марки Brent в августе 2014 года до $60 - в декабре. В декабре одной из причин сокращения курса рубля также стали спекуляции на валютном рынке.

28 ноября после отказа Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сокращать объемы добычи нефти курс евро поднялся до 61,41 рубля. 2 декабря доллар стал дороже 50 рублей. 16 декабря после решения ЦБ РФ об увеличении ключевой ставки с 10,5 до 17% годовых был поставлен абсолютный рекорд обменного курса на биржевых торгах: более 80 руб. за доллар и 100 руб. за евро.