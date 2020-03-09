{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Основные индексы продолжили снижение на фондовых торгах в США

Это связано с опасениями насчет распространения коронавируса и значительного сокращения стоимости нефти

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Основные индексы снижаются на фондовых торгах в США в свете опасений, касающихся распространения коронавируса и значительного сокращения стоимости нефти. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

В первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones и индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, сократились на 7%. В связи с этим торги были приостановлены на 15 минут. После их возобновления котировки немного сократили потери, но продолжили снижение.

К 10:25 по времени Восточного побережья США (17:25 мск) Dow Jones упал на 1514,01 пункта (5,85%) и установился на отметке 24 350,78 пункта. Индекс S&P 500 потерял 171,66 пункта (5,78%) и оказался на отметке 2800,71 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 468,46 пункта (5,46%), до 8107,15 пункта.

В случае падения индекса S&P 500 на 13% до 15:25 по местному времени (22:25 мск) торги будут вновь приостановлены на 15 минут. Если индекс потеряет 20%, торги будут прекращены на весь день.

Техасская светлая нефть (WTI) подешевела в США. К 10:20 по времени Восточного побережья (17:20 мск) цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на $7,04 (17,05%), до $34,24.

"Повысился риск мирового экономического спада, - приводит The Associated Press оценки аналитиков агентства Moody's. - Устойчивое снижение потребления в сочетании с продолжительной приостановкой работы предприятия приведет к снижению доходов, вызовет массовые увольнения, ухудшит настроения на рынке".

Теги
СШАСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Новак сообщил, что ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС