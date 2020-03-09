Основные индексы продолжили снижение на фондовых торгах в США

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Основные индексы снижаются на фондовых торгах в США в свете опасений, касающихся распространения коронавируса и значительного сокращения стоимости нефти. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

В первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones и индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, сократились на 7%. В связи с этим торги были приостановлены на 15 минут. После их возобновления котировки немного сократили потери, но продолжили снижение.

К 10:25 по времени Восточного побережья США (17:25 мск) Dow Jones упал на 1514,01 пункта (5,85%) и установился на отметке 24 350,78 пункта. Индекс S&P 500 потерял 171,66 пункта (5,78%) и оказался на отметке 2800,71 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 468,46 пункта (5,46%), до 8107,15 пункта.

В случае падения индекса S&P 500 на 13% до 15:25 по местному времени (22:25 мск) торги будут вновь приостановлены на 15 минут. Если индекс потеряет 20%, торги будут прекращены на весь день.

Техасская светлая нефть (WTI) подешевела в США. К 10:20 по времени Восточного побережья (17:20 мск) цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на $7,04 (17,05%), до $34,24.

"Повысился риск мирового экономического спада, - приводит The Associated Press оценки аналитиков агентства Moody's. - Устойчивое снижение потребления в сочетании с продолжительной приостановкой работы предприятия приведет к снижению доходов, вызовет массовые увольнения, ухудшит настроения на рынке".