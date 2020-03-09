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Банк в системе ФРС США расширил программу краткосрочного кредитования из-за коронавируса

Ранее он намеревался предоставить с понедельника по четверг краткосрочные кредиты другим банкам на сумму не менее $100 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Федеральный резервный банк Нью-Йорка расширил программу краткосрочного кредитования финансовых институтов в связи с распространением в стране и мире коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на его сайте.

Как отмечается в документе, данный банк, входящий в структуру Федеральной резервной системы (ФРС) США, изменил соответствующий график. Ранее он намеревался предоставить с понедельника по четверг краткосрочные кредиты другим банкам на сумму не менее $100 млрд. Теперь планируется, что на эти цели выделят не менее $150 млрд.

Кроме того, будет увеличена с $20 млрд до $45 млрд минимальная сумма, которую со вторника по четверг представят в качестве кредитов на две недели для банков. В заявлении констатируется, что данные меры предназначены, в частности, "для снижения рисков давления на рынок капитала". Подчеркивается, что это должно создать условия для нормальной работы рынков финансирования в условиях распространения нового коронавируса.

Согласно оценкам газеты The New York Times, на территории США находятся около 580 человек, которые заразились новым коронавирусом. Не менее 22 инфицированных в США умерли.

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