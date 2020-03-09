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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Миланская биржа закрылась падением основного индекса на 11%

Наибольшие потери понесли энергетические компании Eni и Saipem на фоне новостей в добывающем секторе и падения цены на нефть

РИМ, 9 марта. /ТАСС/. Первый день торгов новой недели на Миланской бирже закончился обвалом. Основной индекс FTSE MIB упал на 11,7% и составил 18 431 пункт, говорится на сайте фондовой площадки.

Наибольшие потери понесли энергетические компании Eni (-20,85%) и Saipem (-21,5%) на фоне новостей в добывающем секторе и падения цены на нефть. Упали в цене более чем на 10% акции основных банков, включая Unicredit (-13,44%) и Intesa Sanpaolo (-11,49%).

Кризисный показатель - спред (разница стоимости ценных бумаг Италии и Германии и процент по обслуживанию внешней государственной задолженности) - возрос более чем на 20% и взлетел до 224 пунктов, впервые за последние почти два года преодолев отметку в 200 пунктов.

Итальянское правительство постановило выделить на меры по борьбе с распространением коронавируса, а также поддержку населения и компаний €7,5 млрд. Рим не скрывает, что более €6 млрд пойдут в счет покрытия государственной задолженности, которая уже превышает €2 трлн и составляет 135% ВВП.

Теги
ИталияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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