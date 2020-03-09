Индекс Лондонской биржи показал крупнейшее дневное падение с 2008 года

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 по итогам проходивших в понедельник торгов упал на 7,7%, до 5966 пунктов. В течение дня индекс опускался до 5897 пунктов, однако отыграл небольшую часть потерь.

Это крупнейшее дневное падение со времен мирового финансового кризиса 2008 года для индекса FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией. Совокупная стоимость их бумаг упала на £125 млрд ($164 млрд по текущему курсу).

Индекс FTSE 250 по итогам дня потерял 6,4%, опустившись до 17 547 пунктов.

Больше всего упала стоимость акций нефтегазовых и горнодобывающих компаний: Anglo American (10,7%), BHP Group (16,6%), BP (19,5%), Evraz (13,7%), Glencore (12,3%), Rio Tinto (7,3%), Royal Dutch Shell (18,2%).

Индексы мировых фондовых рынков пошли вниз в понедельник вслед за сильнейшим обвалом цен на нефть после провала проходивших в Вене переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Как отмечают аналитики, серьезные опасения инвесторов вызывают также потенциальные последствия дальнейшего распространения коронавируса в мире для глобальной экономики.