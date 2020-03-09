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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Мосбиржа готовится к повышенной волатильности на открытии торгов 10 марта

В связи с этим Мосбиржа повысит ставки обеспечения по ряду инструментов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московская биржа ожидает повышенную волатильность при открытии торгов во вторник, говорится в сообщении на сайте Мосбиржи.

"Московская биржа внимательно следит за развитием ситуации на мировых торговых площадках и готовится к повышенной волатильности на открытии биржевых торгов во вторник, 10 марта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с ожидаемой повышенной волатильностью с 10 марта Мосбиржа повысит ставки обеспечения по ряду инструментов.

Отмечается, что с учетом текущей ценовой динамики и волатильности для наиболее ликвидных активов с момента старта торгов на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта.

"По указанным активам Московская биржа, в соответствии с международными практиками, также увеличит длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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