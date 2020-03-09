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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Фондовые торги в США закрылись падением индексов

Dow Jones потерял более 2000 пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/.  Ключевые индексы значительно снизились в понедельник по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса, а также падения стоимости нефти. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2013,76 пункта (7,79%) и остановился на отметке 23851,02 пункта. Это его самое значительное сокращение с октября 2008 года.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 225,81 пункта (7,60%) и оказался на отметке 2746,56 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 624,94 пункта (7,92%), до 7950,68 пункта. Для S&P 500 и Nasdaq это худший результат по итогам сессии с декабря 2008 года.

Нефтегазовые и финансовые корпорации вошли в число компаний, акции которых упали значительнее всего. Нефть марки WTI подешевела в США. К 16:10 по времени восточного побережья (23:10 мск) цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на $10,37 (25,12%), до $30,91.

В первые минуты после начала торговой сессии в понедельник индексы Dow Jones и S&P 500 сократились на 7%. В связи с этим торги были приостановлены на 15 минут.

Теги
СШАСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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