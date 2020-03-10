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Минэнерго надеется вскоре согласовать с правительством требования для "умных" счетчиков

Проект постановления сейчас находится в кабмине, сообщила замглавы ведомства Анастасия Бондаренко

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ рассчитывает, что перечень требований к "умным" электросчетчикам будет согласован с правительством в ближайшее время. Об этом сообщила в интервью ТАСС статс-секретарь, заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко.

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"Проект постановления с перечнем минимальных требований к функционалу "умных" счетчиков сейчас находится в правительстве, мы рассчитываем, что документ будет принят в ближайшее время. И если сейчас к "интеллектуальным" счетчикам каждый производитель относит приборы в силу своего разумения, называя его "умным", то с момента выхода постановления с минимальным набором требований к "умным" счетчикам станет известно, какие именно приборы учета действительно можно считать "интеллектуальными", - сказала она.

По ее словам, в минимальный набор требований, предъявляемых к функционалу "умных" счетчиков, включены как сложные технические аспекты для производителей приборов учета, так и понятные для каждого потребителя характеристики: возможность почасового измерения потребления электроэнергии, мониторинг состояния, дистанционная передача данных с прибора учета, возможность дистанционного ограничения подачи электроэнергии, возможность предоставления всех услуг через личный кабинет.

Помощь в экономии

Бондаренко уверена, что замена обычного электросчетчика на "умный" поможет потребителям экономить на плате за потребленную электроэнергию.

"Умный" прибор учета позволит смотреть в личном кабинете график потребления и подскажет, как можно оптимизировать свою нагрузку. Классический пример - включать посудомоечную или стиральную машину в ночное время, когда потребление электроэнергии ниже, соответственно, и цена на этот ресурс будет меньше, чем в часы пикового потребления", - сказала она.

"Не стоит забывать и про то, что закон об "умных" счетчиках также освобождает потребителя от установки новых приборов учета в случае их выхода из строя или ремонта электросчетчика", - добавила Бондаренко.

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