"Ъ": кабмин будет признавать проблемы из-за коронавируса форс-мажором в госзакупках

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Правительство РФ намерено признать трудности, вызванные распространением коронавируса, форс-мажором при исполнении госконтрактов. Об этом во вторник пишет "Коммерсантъ".

Вопрос о выпуске соответствующего нормативного акта сейчас прорабатывают Минпромторг, Минюст и Минфин, а правительство уже согласовало это решение, указывает газета. В Министерстве промышленности и торговли РФ изданию сообщили, что предлагаемая мера вызвана необходимостью "нивелировать проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств по заключенным автопроизводителями госконтрактам". Также в министерстве подтвердили, что действующее законодательство позволяет кабмину определять особенности осуществления конкретных закупок.

В начале февраля вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко в беседе с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что "наступило время, когда уже на уровне правительства нужно принять некоторые решения", в частности, объявить "о введении определенного форс-мажора в сфере внешнеэкономической деятельности с Китаем по контрактам, которые подлежат исполнению в настоящий период". В публикации "Коммерсанта" со ссылкой на президента палаты Сергея Катырина говорится, что она уже выдает заключения о форс-мажорных обстоятельствах для внешнеторговых контрактов, но, как отмечает газета, компании сталкиваются с трудностями и при выполнении внутренних контрактов.