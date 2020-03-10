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Bloomberg: основатель Alibaba стал богатейшим человеком Азии

Агентство оценивает состояние Джека Ма в $44,5 млрд

ТАСС, 10 марта. Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма (Ма Юнь) стал богатейшим человеком Азии, обогнав владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник агентством Bloomberg.

Оно оценивает состояние китайца в $44,5 млрд, что делает его 18-м в списке богатейших людей планеты. Состояние Амбани, потерявшего, по данным Bloomberg, около $5,8 млрд за прошедшие сутки, составляет $41,8 млрд (19-е место рейтинга). Эксперты агентства отмечают, что Ма удалось минимизировать потери (по информации агентства, убыток бизнесмена составил около $1 млрд за сутки) благодаря возросшему спросу на мобильные приложения и услуги обработки данных при помощи облачных хранилищ компании.

Компания Alibaba была основана в 1999 году и считается одной из крупнейших в мире организаций, занимающихся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Джек Ма покинул свою должность в 20-ю годовщину основания корпорации, 10 сентября 2019 года.

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