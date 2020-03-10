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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Bloomberg: потребители саудовской нефти запросили в апреле на 30-50% большие объемы

Сообщается, что такой шаг связан с понижением Эр-Риядом цен на нефть

ТАСС, 10 марта. По крайней мере три потребителя нефти Саудовской Аравии запросили у нее на 30-50% большие объемы, чем планировали в апреле изначально. Как сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, такой шаг связан с понижением Эр-Риядом цен на нефть.

По данным собеседников, два из этих заказчиков - нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на северо-востоке Азии. Они планируют переработать часть дополнительных закупок, а остальной объем намерены отправить в хранилища.

Как отмечает агентство, дополнительные закупки нефти у Эр-Рияда могут означать, что потребители будут покупать значительное меньшие объемы на спотовом рынке. Это в свою очередь может негативно отразиться на рынках, на которых компании обычно продают нефть по тендерам и спотовым транзакциям, что затрагивает запад Африки и часть потоков российской нефти.

Цены на нефть упали на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи в условиях падения спроса из-за распространения коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако против этого выступили Россия и Казахстан.

Теги
Саудовская АравияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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