Работа Миланской биржи началась с осторожного подъема

РИМ, 10 марта. /ТАСС/. Торги на Миланской бирже во вторник начались с небольшого подъема основного индекса. Как указывается на сайте финансовой площадки, FTSE MIB вырос на 1%, до 18 664 пунктов после падения на 11% накануне.

Начали расти в цене акции энергетических компаний, таких как Eni и Saipem, которые накануне потеряли до 20%. Еще более осторожный рост наметился в банковском секторе, который также обвалился накануне более чем на 10%.

Несколько снизился спред (разница стоимости ценных бумаг Италии и Германии и процент по обслуживанию внешней государственной задолженности), составив 216 пунктов после взлета накануне до 224 пунктов.