ЦБ подготовил формулу для миноритариев в рамках сделки по Сбербанку без выставления оферты

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Банк России подготовил формулу для миноритарных акционеров Сбербанка в рамках приобретения правительством РФ у ЦБ акций кредитной организации без выставления оферты, она должна их устроить. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Действительно, мы проводили вчера - позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего, выставления оферты по данной сделке. Исходя из ситуации на рынке, нашли формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров без предоставления такой оферты", - сказал он.

Ранее сообщалось, что законопроект о приобретении акций Сбербанка собираются дополнить поправкой о сокращении срока оферты миноритариям по выкупу акций.

Проект закона направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа. Продажа акций Сбербанка позволит обеспечить единообразный подход к участникам рынка в вопросах развития финансовой системы и финансовых услуг, конкуренции на финансовом рынке, говорится в пояснительной записке.

Приобретение акций Сбербанка предлагается осуществить в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Размещение средств ФНБ в акции Сбербанка России соответствуют целям управления ФНБ - обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного уровня доходов от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2019 года составит более 9%, что превышает стоимость заимствований на рынке государственных облигаций.