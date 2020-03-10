Собянин принял решение создать оперативный штаб по вопросам экономики

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по экономическим вопросам создали в Москве для обеспечения устойчивого развития. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра столицы Сергей Собянина.

"В целях организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в связи с реализацией постановления правительства Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № 236 "О правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики", а также обеспечения устойчивого развития экономики в городе Москве создать оперативный штаб по экономическим вопросам в городе Москве", - говорится в тексте распоряжения.