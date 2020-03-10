Росатом в 2020 году планирует увеличить выработку в России до более 209 млрд кВт ч

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" в этом году ставит задачу довести выработку электроэнергии на российских АЭС до более 209 млрд кВт ч. Об этом говорится в корпоративном издании госкорпорации "Страна Росатом" со ссылкой на главу Росатома Алексея Лихачева, который принял участие в дне информирования.

"По выработке электроэнергии ставим задачу превысить результат 209,2 млрд кВт ч за счет ввода в строй нового блока на Ленинградской станции и надежной работы блока N7 Нововоронежской АЭС", - сообщило издание.

По итогам 2019 года выработка электроэнергии АЭС Росатома в России составила 208,8 млрд кВт ч.