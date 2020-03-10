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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на нефтяном рынке

Стороны также обсудили другие важные региональные и двусторонние вопросы

ТАСС, 10 марта. Президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-пула Белого дома.

Как в нем отмечается, стороны обсудили ситуацию на мировых энергетических рынках и другие важные региональные и двусторонние вопросы. Другие подробности не приводятся.

6 марта на встрече ОПЕК+ в Вене Саудовская Аравия не смогла договориться с Россией о продлении договоренностей, действовавших с 2017 года, после марта. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах в понедельник в моменте упала на 30%, подешевев до $31 за баррель. Во вторник падение чуть отыгралось, и нефть достигла $35 за баррель.

Теги
СШАСаудовская АравияТрамп, ДональдСауд, Мухаммед бен Сальман, АльСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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