Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на нефтяном рынке

ТАСС, 10 марта. Президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-пула Белого дома.

Как в нем отмечается, стороны обсудили ситуацию на мировых энергетических рынках и другие важные региональные и двусторонние вопросы. Другие подробности не приводятся.

6 марта на встрече ОПЕК+ в Вене Саудовская Аравия не смогла договориться с Россией о продлении договоренностей, действовавших с 2017 года, после марта. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах в понедельник в моменте упала на 30%, подешевев до $31 за баррель. Во вторник падение чуть отыгралось, и нефть достигла $35 за баррель.