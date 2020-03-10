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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Эксперты: авиабилеты на некоторых направлениях могут подешеветь, несмотря на курс валют

Эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что для авиакомпаний решающим в вопросе ценообразования будет фактор закрытия авиасообщения с несколькими странами

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) во вторник пересчитала условный курс валют, к которому привязана стоимость авиабилетов на международных рейсах в глобальных системах бронирования, до 82 рублей за евро и 72,5 рубля за доллар. Однако эксперты, опрошенные ТАСС, считают, что изменение курса валют может и не привести к удорожанию авиабилетов. Даже наоборот - на части маршрутов стоимость авиабилетов может снизиться.

Эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что для авиакомпаний решающим в вопросе ценообразования будет фактор закрытия авиасообщения с несколькими странами. Следовательно, конкуренция среди российских авиакомпаний за внутренний рынок обострится.

"Каким будет прямой эффект для авиакомпаний именно из-за снижения стоимости нефти и роста курса рубля в текущих условиях, проследить будет достаточно сложно. Сейчас на перевозчиков давит в том числе и обстановка с коронавирусом. Российские авиакомпании уже потеряли около 20% международных маршрутов. Если продолжится сокращение провозных емкостей на европейских маршрутах, перевозчики рискуют потерять до 40% международного рынка. Логично предположить, что в ситуации с резким снижением объема рынка международных перевозок, авиакомпании переориентируются на внутренние перевозки, чтобы в такой ситуации хотя бы сократить убытки от простоя самолетов. Соответственно, на внутреннем рынке появится больше предложения, что приведет к обострению конкуренции и снижению стоимости авиабилетов", - говорит он.

К похожим выводам пришли и эксперты агрегатора авиабилетов Aviasales.

"Цены на авиабилеты меняются в зависимости от спроса и сезонности, состояния конкурентной среды, стоимости топлива и курса валют. На сегодняшний день спрос уже сократился из-за коронавируса. Одновременно с этим упали цены на нефть, что должно спровоцировать снижение цен на топливо. А значит, и на авиабилеты, - говорится в сообщении агрегатора. - Сложно сделать однозначный вывод, что авиабилеты в скором времени подорожают. Вероятно, некоторые перелеты действительно повысятся в цене, но будут и те направления, куда билеты подешевеют".

В компании отдельно отметили, что пересчет курса валют IATA не всегда ведет к росту стоимости билетов. Например, 4 марта, когда курс евро повысился до 73,5 рубля, средний чек на международные перелеты упал до 12,7 тыс. рублей (снижение на 9,7%).

"Наконец сказалось снижение спроса на зарубежные поездки в связи с распространением коронавируса", - отметили в компании, добавив, что авиабилеты в Италию тогда подешевели на четверть, до 11,1 тыс. рублей., а в Испанию - на 12%, до 15,3 тыс. рублей, во Францию - на 8%, до 16,4 тыс. рублей.

Влияние курсов валют

В другом сервисе по поиску авиабилетов, OneTwo Trip, все же ожидают роста стоимости авиабилетов на 10%.

"В соответствии с резолюцией Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), курсы валют для расчета цен на авиабилеты обновляются еженедельно в ночь со вторника на среду. Прерасчет будет произведен в ночь с 10 на 11 марта по курсу 82 рубля за один евро и 72 рубля 50 копеек за один доллар по курсу Центробанка РФ. Таким образом, 11 марта стоимость авиабилетов может вырасти до 10%", - сообщил ТАСС директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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