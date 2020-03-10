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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Индекс Лондонской фондовой биржи завершил день в минусе

Он потерял 0,09%

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 завершил торговую сессию в небольшом минусе.

Индекс, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, потерял за вторник 0,09%, опустившись до 5 960 пунктов, свидетельствуют данные, приведенные на сайте биржи. При этом изначально ничего не предвещало развития ситуации по такому сценарию - FTSE-100 открылся бурным ростом, который в течение дня достигал 4%. Снизился и более широкий индекс FTSE-250 - на 0,10%, до 17 547 пунктов.

Курс британского фунта опустился во вторник по отношению к доллару на 1,36%, и под конец дня торговался на уровне $1,2902 за £1.

"Больше всего по итогам сегодняшней сессии потерял фунт, сдавший позиции по отношению и к доллару, и к евро. Завтрашнее представление бюджета также несет в себе риски расстроить инвесторов", - приводит сайт финансовой аналитики Proactive слова Криса Бошампа, главного рыночного аналитика компании IG.

"Учитывая то, что изменения в графике переговоров по Brexit, судя по всему, никакого не произошло, все выглядит так, словно Великобритания будет жонглировать ответными мерами на коронавирус, пытаясь в то же время ускорить приготовления к возможному выходу из ЕС без сделки под конец этого года. Тучи над британскими активами, которые, казалось, немного рассеялись после выборов [декабря 2019 года], снова сгущаются и выглядят еще более темными, чем ранее", - добавил эксперт.

Теги
ВеликобританияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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