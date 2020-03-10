Минфин направит средства ФНБ на покупку акций Сбербанка даже при низких ценах на нефть

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минфин РФ сможет направить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций Сбербанка даже при сохранении цены нефти в $35 за баррель до конца года. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев в кулуарах Госдумы.

"Если мы посмотрим на сценарий $35 за баррель нефти до конца года - то да. Если мы посмотрим на сценарий $10 до конца года - то, наверное, нет", - отметил Колычев, отвечая на соответствующий вопрос.

По оценкам Минфина, добавил он, выпадающие нефтегазовые доходы бюджета РФ, которые по бюджетному правилу будут замещены средствами ФНБ, составят около 0,5 трлн рублей, если цена на нефть сохранится на уровне $35 за баррель до конца этого года.

По словам Колычева, при таком сценарии объем ликвидных средств ФНБ все равно будет превышать 7% ВВП, то есть Минфин РФ сможет направить их на приобретение у Банка России акций Сбербанка.

Утром 9 марта рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти. Так, доллар подорожал до 75 рублей, а евро - до 85 рублей впервые с 2016 года. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась более чем на 40% - до $31,02 за баррель. Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.