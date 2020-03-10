Власти США решили отсрочить введение ограничений в отношении Huawei до 15 мая

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Администрация США приняла решение продлить до 15 мая лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов. Это следует из официального уведомления Министерства торговли США, размещенного во вторник в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

"Правительство США приняло решение продлить до 15 мая 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies", - отмечается в документе. В середине февраля власти США продлевали лицензию до 1 апреля.

В мае прошлого года президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.

20 мая прошлого года Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию на 90 дней, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Впоследствии власти США несколько раз продлевали действие лицензии.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE.