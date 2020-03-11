Фондовые торги в США завершились ростом основных индексов

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы повысились во вторник по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже после обвала котировок в понедельник.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 1167,14 пункта (4,89%) и установился на отметке 25 018,16 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 135,67 пункта (4,94%) и оказался на отметке 2882,23 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 393,58 пункта (4,95%), до 8344,25 пункта.

В понедельник по итогам торгов Dow Jones упал почти на 7,8%, S&P 500 - на 7,6%, а Nasdaq - на 7,9%. Это были худшие результаты для индексов с 2008 года.

Нефть марки WTI во вторник подорожала. К 16:40 по времени Восточного побережья США (23:40 мск) цена поставок энергоносителя в апреле повысилась на $3,31 (10,63%), до $34,44.

Как отметил аналитик инвестиционной компании Northwestern Mutual Wealth Management Брент Шутте, одной из причин роста котировок является то, что администрация США, предположительно, готовит временные налоговые послабления в стране с целью смягчения последствий распространения в мире нового коронавируса. "Налогово-бюджетное стимулирование - это средство, которое поможет преодолеть разрыв между тем, что было до коронавируса, и тем, что будет после него", - приводит слова Шутте телеканал CNBC. "Разумеется, эти меры не помогут найти лекарство от вируса, но они будут способствовать уменьшению экономического ущерба", - добавил аналитик.