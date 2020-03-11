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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Минфин Эстонии считает, что в стране начался экономический кризис

Глава ведомства Мартин Хельме считает, что западные страны сегодня находятся гораздо в более сложном положении, чем во времена мирового кризиса 2008 года

ТАЛЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Эстония вступила в фазу нового экономического кризиса. Об этом заявил министр финансов этой балтийской республики Мартин Хельме.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года, - передает его слова в среду портал ERR. - И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать".

Он добавил, что западные страны сегодня находятся гораздо в более сложном положении, чем во времена мирового кризиса 2008 года.

"Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад, - сказал Хельме. - Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул".

Мартин Хельме заявил, что правительство Эстонии не намерено в условиях кризиса урезать бюджетные расходы.

"Теперь мы очевидно в фазе экономического спада, и самое плохое, что можно сделать в такой фазе - это сокращение государственных расходов, которое усиливает спад, - сказал он. - Все-таки очень большая часть экономики связана с государственными инвестициями и зарплатами публичного сектора. Если мы начнем их урезать, то мы усилим спад. Этого нам точно делать нельзя".

9 марта 2020 г. фьючерс на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне обвалился более чем на 30%, цена в пике снижалась до $31,02 за баррель. Это произошло на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене 5 - 6 марта не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за распространения коронавируса.

Теги
ЭстонияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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