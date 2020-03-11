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Головная структура Тинькофф банка увеличила чистую прибыль на 33%

По итогам 2019 года чистая прибыль TCS Group достигла 36,1 млрд рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль TCS Group - головная структура Тинькофф банка - по итогам 2019 года увеличилась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в сравнении с предыдущим годом на 33% и достигла 36,1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль за четвертый квартал 2019 года возросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 11 млрд рублей.

Общий объем кредитного портфеля группы увеличился на 63,6%, до 383,9 млрд рублей.

В 2019 году совокупные активы выросли на 54% с начала года и достигли 579,5 млрд рублей.

По итогам 2020 года TCS Group ожидает чистую прибыль в размере не менее 42 млрд рублей.

Возобновление выплат дивидендов

TCS Group возобновит выплату дивидендов в 2020 году. Совет директоров одобрил первую выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2020 год в размере $0,21 на одну акцию/ГДР (глобальная депозитарная расписка - GDR) - на общую сумму $42 млн.

"10 марта 2020 года Совет директоров принял решение о возобновлении дивидендных выплат и одобрил первую выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2020 год в размере $0,21 на одну акцию/ГДР (одна ГДР соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно $42 млн)", - указано в сообщении.

Датой формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 26 марта 2020 года. Выплата дивидендов держателям ГДР группы по условиям депозитарного соглашения будет произведена в течение пяти рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

После публикации финансовых результатов и объявления о выплате дивидендов бумаги TCS Group выросли на Московской бирже на 10,5%, до 1250 рублей за штуку, следует из данных торговой площадки.

О группе

В состав TCS Group входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор "Тинькофф Мобайл", "Тинькофф Страхование", управляющая компания "Тинькофф Капитал", сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр Разработки", а также автономная некоммерческая организация "Тинькофф Образование".

В начале 2020 года группа осуществляла обслуживание текущих счетов свыше 7,1 млн клиентов.

Согласно данным ЦБ РФ, на 1 февраля 2020 года кредитная организация занимала 18-е место среди российских банков по размеру активов.

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