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Мурашко: российские производители лекарств должны наладить взаимодействие с пациентами

По мнению главы Минздрава, необходимо обеспечивать высокое качество лекарственной продукции

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Отечественные производители лекарственных препаратов и медицинских изделий должны лучше взаимодействовать с пациентским сообществом и больше внимания уделять качеству своей продукции. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с представителями крупнейших российских бизнес-объединений.

"Российские производители лекарственных препаратов и медицинских изделий должны обеспечивать высокое качество продукции и устанавливать более тесный контакт с пациентами. Необходимо самое пристальное внимание уделять взаимодействию с пациентским сообществом, представителями общественности, наладить работу по отслеживанию возможных нежелательных реакций и оперативно их отрабатывать", - приводит слова министра пресс-служба Минздрава.

На встрече с представителями бизнес-объединений также поднимались вопросы взаимодействия с международными организациями, возможность более активного участия бизнеса в процессе обсуждения законодательных инициатив, сообщили в пресс-службе министерства.

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