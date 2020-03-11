Мурашко: российские производители лекарств должны наладить взаимодействие с пациентами

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Отечественные производители лекарственных препаратов и медицинских изделий должны лучше взаимодействовать с пациентским сообществом и больше внимания уделять качеству своей продукции. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с представителями крупнейших российских бизнес-объединений.

"Российские производители лекарственных препаратов и медицинских изделий должны обеспечивать высокое качество продукции и устанавливать более тесный контакт с пациентами. Необходимо самое пристальное внимание уделять взаимодействию с пациентским сообществом, представителями общественности, наладить работу по отслеживанию возможных нежелательных реакций и оперативно их отрабатывать", - приводит слова министра пресс-служба Минздрава.

На встрече с представителями бизнес-объединений также поднимались вопросы взаимодействия с международными организациями, возможность более активного участия бизнеса в процессе обсуждения законодательных инициатив, сообщили в пресс-службе министерства.