{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Производители табака намерены удерживать цены при падении рубля

Рост курса доллара к рублю может повлиять на себестоимость производства сигарет, не исключила директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "Бритиш Американ Тобако" субрегиона Россия, Центральная Азия, Белоруссия Яна Гуськова

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Рост курса доллара к рублю может повлиять на себестоимость производства сигарет, однако производители будут стараться минимизировать этот эффект для потребителей. Такую точку зрения ТАСС высказала директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "Бритиш Американ Тобако" (БАТ) субрегиона Россия, Центральная Азия, Белоруссия Яна Гуськова.

На эту тему
Крупнейшие падения курса рубля

"Для производства сигарет в России используется импортное сырье, например, табачный лист, стоимость на которое устанавливается в валюте. Ослабление рубля неизменно приведет к повышению себестоимости продукции", - сказала она.

Гуськова добавила, что БАТ постарается минимизировать эффект от курсовой разницы на конечную стоимость сигарет для потребителей, потому что цена на продукцию уже была увеличена с 1 января 2020 года в связи с ростом акциза, а дальнейшее ее увеличение может привести к расширению нелегального рынка.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в России и Центральной Азии Илона Миртова отметила, что одномоментного повышения стоимости продукции из-за изменения курса валют не ожидается. В то же время она согласна с тем, что возможный рост цен на табачные изделия может быть связан с ростом цен на сырье, поскольку табак по-прежнему является предметом импорта. "Сегодня легальные производители являются заложниками ситуации, когда любое повышение цен на сигареты может спровоцировать рост нелегального рынка, и соответственно потерь производителя - существенно больших, чем от текущего изменения курса рубля", - добавила Миртова.

В свою очередь, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергей Слипченко, напомнил, что компания локализовала производство в России, поэтому доля импортных сигарет в ее портфеле в стране незначительна. "На данный момент изменение максимальных розничных цен на импортируемые сигареты не планируется", - заверил он.

Слипченко отметил, что основным фактором, влияющим на изменение максимальной розничной цены на табачные изделия, производимые на территории РФ, является налоговая ставка по акцизу, которое в этом году уже была повышена с 1 января.

Представители табачной компании JTI от комментариев отказались.

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам 9 марта на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Новак: рост цен на бензин будет на уровне не выше инфляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС