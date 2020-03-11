Производители табака намерены удерживать цены при падении рубля

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Рост курса доллара к рублю может повлиять на себестоимость производства сигарет, однако производители будут стараться минимизировать этот эффект для потребителей. Такую точку зрения ТАСС высказала директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "Бритиш Американ Тобако" (БАТ) субрегиона Россия, Центральная Азия, Белоруссия Яна Гуськова.

"Для производства сигарет в России используется импортное сырье, например, табачный лист, стоимость на которое устанавливается в валюте. Ослабление рубля неизменно приведет к повышению себестоимости продукции", - сказала она.

Гуськова добавила, что БАТ постарается минимизировать эффект от курсовой разницы на конечную стоимость сигарет для потребителей, потому что цена на продукцию уже была увеличена с 1 января 2020 года в связи с ростом акциза, а дальнейшее ее увеличение может привести к расширению нелегального рынка.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в России и Центральной Азии Илона Миртова отметила, что одномоментного повышения стоимости продукции из-за изменения курса валют не ожидается. В то же время она согласна с тем, что возможный рост цен на табачные изделия может быть связан с ростом цен на сырье, поскольку табак по-прежнему является предметом импорта. "Сегодня легальные производители являются заложниками ситуации, когда любое повышение цен на сигареты может спровоцировать рост нелегального рынка, и соответственно потерь производителя - существенно больших, чем от текущего изменения курса рубля", - добавила Миртова.

В свою очередь, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергей Слипченко, напомнил, что компания локализовала производство в России, поэтому доля импортных сигарет в ее портфеле в стране незначительна. "На данный момент изменение максимальных розничных цен на импортируемые сигареты не планируется", - заверил он.

Слипченко отметил, что основным фактором, влияющим на изменение максимальной розничной цены на табачные изделия, производимые на территории РФ, является налоговая ставка по акцизу, которое в этом году уже была повышена с 1 января.

Представители табачной компании JTI от комментариев отказались.

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам 9 марта на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.