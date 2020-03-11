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Совфед одобрил закон о налоговых льготах для инвесторов в Арктике

Документ был внесен правительством

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для инвесторов, которые планируют реализовывать на арктических территориях новые проекты. Документ был внесен правительством РФ в пакете законопроектов, направленных на предоставление льгот инвесторам в Арктике.

Поправки в Налоговый кодекс предусматривают оптимизацию обложения налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для организаций, добывающих углеводородное сырье на новых морских месторождениях, расположенных в северной части Охотского моря (на 55-м градусе северной широты или севернее этой широты), южной части Баренцева моря (южнее 72-го градуса северной широты), в Печорском и Белом морях, дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на которых приходится на период после 1 января 2020 года, а также в Японском море.

Как отмечал ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, для этих месторождений предполагается установление ставки НДПИ на уровне 5% на 15 лет.

"Закон устанавливает налоговую ставку 0 рублей по НДПИ при добыче газа горючего, используемого исключительно для производства сжиженного природного газа и (или) в качестве сырья для производства товаров, являющихся продукцией нефтехимии, произведенной на новых производственных мощностях, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Установленная ставка может действовать на участках недр, определенных законом и при условии достижения накопленного объема добычи газа в 250 млрд куб. м, но не позднее 12 лет с даты реализации первой партии таких товаров", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законом предусматривается распространение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и льготной налоговой ставки по НДПИ на участки недр, расположенные полностью или частично севернее 70-го градуса северной широты в границах Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа с распространением на пользователей недр таких участков права перейти на НДД.

Предусматривается предоставление налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью в границах Красноярского края или частично севернее 67-го градуса северной широты и южнее 69-го градуса северной широты, лицензия на право пользования которыми предоставлена до 1 января 2019 года, в размере фактических расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов инфраструктуры для освоения недр. Налоговый вычет по НДПИ не может быть больше разницы между фактической суммой НДПИ и суммой НДПИ, полученной с применением базовой цены нефти, определенной в предусмотренном Бюджетным кодексом порядке.

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