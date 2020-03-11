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Распространение коронавируса нового типа

Глава ЕЦБ предупредила, что из-за коронавируса ЕС может ждать кризис

По мнению Кристин Лагард, в случае правильной реакции экономические шоки будут временными

ТАСС, 11 марта. Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила европейских лидеров, что без скоординированных действий ЕС может ждать экономический кризис из-за вспышки коронавируса, подобный рецессии 2008 года. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их данным, в ходе видео-конференции с европейскими лидерами во вторник Лагард заявила, что без совместных усилий Европа "столкнется со сценарием, который напомнит многим из нас о большом финансовом кризисе 2008 года". При этом, по ее словам, в случае правильной реакции экономические шоки будут временными.

Лагард указала, что в ЕЦБ в данный момент разрабатывают инструменты, которые могут помочь европейским странам справиться с осложнившейся экономической ситуацией.

Агентство отмечает, что ЕЦБ может предпринять стимулирующие меры в сфере денежно-кредитной политики. По его данным, многие экономисты ожидают, что регулятор в четверг снизит процентную ставку.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
Лагард, КристинРаспространение коронавируса нового типа
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