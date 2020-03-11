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Минфин пока не планирует пересматривать программу заимствований

Пока для этого нет оснований, считает глава ведомства Антон Силуанов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Минфин РФ пока не планирует пересматривать программу заимствований, продолжит занимать после стабилизации на рынке. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Госдумы.

"По долговой программе - мы пока не планируем ее пересматривать. Пока у нас нет оснований для пересмотра программы. Хотя у нас достаточно ресурсов, есть остатки, которыми мы можем восполнить недозаимствования средств на рынке. Но тем не менее мы считаем, что сейчас ажиотаж спадет и мы выйдем на рынки", - сказал Силуанов.

"Мы должны понять новый уровень цен на нефть, новый уровень курса. Понять, как будет себя вести финансовый рынок. Мы надеемся, что прогноз стабилизируется, и после этого будем осуществлять заимствования в плановом порядке", - добавил министр.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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