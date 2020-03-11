Глава "Новатэка" считает, что Россия потенциально может двукратно увеличить экспорт газа

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия обладает потенциальной возможностью увеличить экспорт трубопроводного и сжиженного газа более чем два раза - до 550 млрд кубометров, следует из выступления главы "Новатэка" Леонида Михельсона в Совете Федерации.

"Строящиеся и планируемые экспортные газопроводы позволят увеличить экспорт трубопроводного газа, по нашим оценкам, более чем на 30%. Также необходимо пересмотреть нашу энергостратегию до 2035 года, предусмотрев наращивание доли России на мировом рынке СПГ (сжиженный природный газ - прим. ТАСС) как минимум до 20%, что соответствует доле наших запасов мировых. По нашей оценке, только имеющаяся ресурсная база на Ямале и Гыдане позволит производить более 140 млн тонн в год, а с учетом запланированных проектов по всей стране потенциал России составляет более 160 млн тонн", - сказал он.

Из презентации к докладу Михельсона следует, что Россия может увеличить объем экспорта газа до 550 млрд кубометров, из которых 330 млрд кубометров будет приходиться на трубопроводный газ, а 220 млрд - на СПГ. В 2019 году Россия экспортировала примерно 260 млрд кубометров газа, из которых 236,9 млрд кубометров поставил "Газпром".