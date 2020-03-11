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Новак заявил, что нормативная база для внедрения "умных" электросчетчиков почти готова

Сами приборы начнут устанавливать в дома россиян с 1 июля

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Нормативно-правовая база для установки интеллектуальных систем учета электроэнергии в основном готова, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации.

С 1 июля в России начнется обязательная установка "умных" электросчетчиков в многоквартирных и частных домах. Внедрять их будут по мере выхода из строя старых приборов.

"Умные" счетчики будут следить за потреблением электроэнергии гражданами и дистанционно передавать данные в компанию. А если потребитель регулярно задерживает оплату счетов - ограничивать подачу электроэнергии.

"Что касается подготовки нормативно-правовой базы, то она готова в соответствие с графиком, утвержденным правительством Российской Федерации. Утверждена дорожная карта, есть три документа, которые сейчас на стадии подписания. Один из них [подготовлен] Минэнерго России, два - Федеральной антимонопольной службой", - сказал Новак.

По его словам, документы будут опубликованы в ближайшее время.

Министр подчеркнул, что "в целом нет никаких препятствий для реализации положений закона, которые вступают в силу с 1 июля 2020 года".

"Большинство документов принято. Осталось три или четыре, которые практически на стадии подписании", - добавил Новак.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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