Поезда в Крым перевезли более 155 тыс. пассажиров с начала запуска движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Пассажирские поезда в Крым с начала запуска движения в декабре 2019 года перевезли более 155 тыс. человек, не было допущено ни одного сбоя в графике движения, сообщил гендиректор федерального госпредприятия "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин на заседании президиума крымского парламента.

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто 23 декабря 2019 года. Первый поезд пришел 25 декабря в Севастополь, второй - 26 декабря в Симферополь. Рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь будут курсировать круглогодично. На время курортного сезона будут открыты дополнительные маршруты.

"По поездам дальнего следования. <…> Мы перевезли за период с 23 декабря более 155 тыс. человек. Сегодня не туристический сезон, но тем не менее, к примеру, загрузка поезда Симферополь - Москва и Москва - Симферополь имеет более 50%. Это для зимы очень неплохо", - сказал Гладилин.

По его словам, за все время не было допущено ни одного отклонения от графика движения. "С 23 декабря не получено ни одного сбоя, ни одной минуты опоздания. Поезда ходят как часы, по ним можно время сверять", - подчеркнул Гладилин.