Тестовый заход парома из Туркменбаши в порт Махачкалы ожидается в конце марта

МАХАЧКАЛА, 11 марта. /ТАСС/. Первый технический заход парома из Туркменбаши (Туркмения) в Махачкалинский морской торговый порт ожидается в конце марта 2020 года, сообщил в среду первый вице-премьер Дагестана Гаджимагомед Гусейнов в ходе совещания, которое провел в Махачкале полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка.

"Мы сейчас рассматриваем вопрос паромного сообщения с Туркменбаши. До конца этого месяца уже должен быть пробный заход в наш порт", - сказал Гусейнов.

В октябре 2019 года министр экономики Дагестана Гаджи Султанов сообщал ТАСС, что паромное сообщение между туркменским Туркменбаши и Дагестаном планируется открыть в 2020 году. По его словам, переговоры о запуске паромного сообщения ведутся с компанией "Туркмен мили логистик". Предполагается, что паром сможет перевозить до 1 млн т грузов в год. В частности, из Дагестана планируется отправлять рис, безалкогольные напитки, минеральную воду и продукцию промышленных предприятий. По данным Минэкономразвития Дагестана, из Туркмении будут идти транзитные грузы, которые затем через Новороссийск будут уходить в Европу.

Туркменбаши - город на западе Туркмении, расположен на восточном побережье Каспийского моря. На территории города находится крупный международный морской порт. Город является одним из центров нефтеперерабатывающей промышленности Туркмении. Паромное сообщение между Махачкалой и Туркменбаши было запущено в 2002 году и просуществовало около года.

В августе 2019 года в ходе первого Каспийского экономического форума советник министра иностранных дел Туркмении Сердар Дурдыев сообщал, что республика рассчитывает создать паромное сообщение с рядом регионов РФ, в том числе с Астраханской областью и регионами Северного Кавказа, в частности с Дагестаном.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и с осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн т в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн т, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т в год.