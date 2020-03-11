Поезд по маршруту Мурманск - Симферополь запустят 25 апреля

МУРМАНСК, 11 марта. /ТАСС/. Пассажирский поезд "Таврия" по маршруту Мурманск - Симферополь начнет курсировать с 25 апреля. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе компании-оператора "Гранд Сервис Экспресс".

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"Поезд Мурманск - Симферополь будет курсировать один раз в девять дней и следовать через Обозерскую, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Петряевку (Нижний Новгород), Арзамас, Пензу, Ростов-на-Дону. Первый состав отправится в путь 25 апреля из Мурманска", - рассказали в пресс-службе.

В компании сообщили также, что билеты уже поступили в продажу. Курсировать поезда будут до конца октября, однако при наличии устойчивого пассажиропотока этот срок могут продлить.

Ранее генеральный директор транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов сообщал, что после запуска первых поездов в Крым от жителей разных регионов поступают просьбы расширить географию перевозок, компания запланировала к маю 2020 года увеличить маршрутную сеть за счет временных маршрутов. Как сообщили в пресс-службе, всего будет около восьми временных, летних маршрутов. Кроме Мурманска, рассматривают направления Екатеринбург и Кисловодск.

"Поезд №239 из Мурманска в Симферополь раньше ходил регулярно в летний период, несколько лет назад его отменили", - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России направлений Москва - Санкт-Петербург. В 2019 году компания выступила инициатором организации пассажирских перевозок в Крым.