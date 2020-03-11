ВТО прогнозирует замедление роста мировой торговли услугами в I квартале 2020 года

ЖЕНЕВА, 11 марта. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует замедление роста мировой торговли услугами в январе - марте. Как отмечается в опубликованном в среду в Женеве докладе ВТО, темпы прироста будут ниже, чем в сентябре 2019 года, и следует ожидать дальнейшего снижения показателей из-за вспышки коронавируса.

Разработанный организацией индикатор (Барометр торговли услугами), отражающий тенденции в глобальной коммерции, составляет сейчас 96,8 пункта. В сентябре прошлого года он равнялся 98,4 пункта. Отмечается, что данный показатель остается "существенно ниже", чем базовая линия индикатора в 100 пунктов. "Мировая торговля услугами продолжила испытывать замедление роста к концу 2019 года и в первом квартале 2020 года", - констатируют эксперты. Подчеркивается, что нынешний прогноз "не в полной мере учитывает экономическое воздействие COVID-19", и показатели "скорее всего еще больше снизятся в ближайшие месяцы".

В ВТО обращают внимание на тот факт, что особенно низки сейчас такие индикаторы, как пассажирские авиаперевозки (93,5) и морские контейнерные перевозки (94,3). Рост в этих секторах замедлился еще до вспышки коронавируса, отмечают эксперты. Авторы прогноза напоминают, что мировые темпы роста торговли услугами уже в прошлом году испытали замедление: с 4,7% в первом квартале до 2,8% в третьем квартале.

Барометр торговли услугами ВТО - это индикатор, аккумулирующий различные показатели в единый индекс. Индикатор выше 100 пунктов дает основания для прогноза на ускорение роста коммерции, а ниже - на ослабление темпов.