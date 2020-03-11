Правкомиссию по бюджетным проектировкам возглавит Мишустин

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правительственную комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период возглавит премьер-министр РФ Михаил Мишустин, следует из постановления кабинета министров, опубликованного в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, председателем бюджетной комиссии является глава правительства, а заместителем - министр финансов. В прежнем составе кабмина комиссией руководил Антон Силуанов, который тогда совмещал пост первого вице-премьера и министра финансов. До него главой комиссии являлся тогдашний премьер Дмитрий Медведев - к Силуанову руководство перешло около года назад.

Также поменялась формулировка пункта об организационно-техническом и информационно-аналитическом обеспечении деятельности бюджетной комиссии. Если раньше его осуществлял Минфин с участием Минэкономразвития, то теперь процесс перейдет в ведение аппарата правительства, которому будут помогать указанные ведомства.