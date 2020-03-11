{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правкомиссию по бюджетным проектировкам возглавит Мишустин

Заместителем станет министр финансов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правительственную комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период возглавит премьер-министр РФ Михаил Мишустин, следует из постановления кабинета министров, опубликованного в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, председателем бюджетной комиссии является глава правительства, а заместителем - министр финансов. В прежнем составе кабмина комиссией руководил Антон Силуанов, который тогда совмещал пост первого вице-премьера и министра финансов. До него главой комиссии являлся тогдашний премьер Дмитрий Медведев - к Силуанову руководство перешло около года назад.

Также поменялась формулировка пункта об организационно-техническом и информационно-аналитическом обеспечении деятельности бюджетной комиссии. Если раньше его осуществлял Минфин с участием Минэкономразвития, то теперь процесс перейдет в ведение аппарата правительства, которому будут помогать указанные ведомства.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Эксперт: цены в ресторанах из-за скачка доллара вырастут не более чем на 10%
Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров не исключил, что в связи со скачком курса валют рестораны будут пересматривать меню
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС