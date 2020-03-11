Эксперт: цены в ресторанах из-за скачка доллара вырастут не более чем на 10%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Стоимость еды в российских кафе и ресторанах из-за скачка курса доллара может вырасти максимум на 10%, динамику будет сдерживать покупательная способность. Такую точку зрения ТАСС высказал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

"Это похоже на кризис 2014 года. Не больше 10% они выросли тогда. Сейчас, думаю, тоже", - сказал он.

Бухаров отметил, что сейчас российские рестораторы практически полностью перешли на работу с отечественными продуктами. Однако определенная зависимость от валюты у них все же существует за счет использования производителями продуктов импортного семенного фонда или импортных удобрений. "С другой стороны, мы не можем фактически повышать стоимость, потому что покупательная способность падает. В любом случае всегда поесть можно и дома и тратить деньги в такой кризисный момент люди прекращают", - считает Бухаров.

Он не исключил, что в связи со скачком курса валют кафе и рестораны будут пересматривать меню или составлять новое.