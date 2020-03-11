Украина рассчитывает завершить выполнение требований МВФ в течение трех недель

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Правительство Украины рассчитывает в ближайшее время завершить выполнение всех требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения сотрудничества. Об этом заявил на брифинге премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Из восьми параметров, которые МВФ просил выполнить, у нас остались два параметра. Мы надеемся выполнить это за 2-3 недели, есть прогресс в этом направлении", - сказал он. Премьер добавил, что во вторник состоялись телефонные переговоры между представителями Киева и МВФ, на котором стороны договорились "о системном продолжении сотрудничества без изменения каких-либо условий". Шмыгаль назвал диалог с Фондом "достаточно позитивным".

В начале декабря прошлого года Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на три года в размере 5,5 млрд долларов. Она заменит принятую год назад программу кредитования "стенд- бай" на 3,9 млрд долларов, по которой Киев получил только около 1,4 млрд долларов. По данным Нацбанка Украины, МВФ для возобновления кредитной программы выдвигал тогда два условия - отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения и принятие закона о гарантиях невозвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил в декабре, что решение МВФ о выделении транша Украине ожидается в первом квартале 2020 года.

Верховная рада к настоящему времени рассмотрела почти 3 тыс. 300 поправок к законопроекту о рынке земель сельскохозяйственного назначения из более чем 4 тыс. и продолжит работу над документом на следующей пленарной неделе, которая начнется 17 марта. Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года. Законопроект поддерживают в основном только депутаты от президентской фракции "Слуга народа", остальные политические силы выступают категорически против.

В декабре прошлого года в украинском парламенте зарегистрирован проект закона, который направлен на урегулирование вопроса вывода с рынка неплатежеспособных банков, а также не позволит возвращать их прежним хозяевам. Прежде всего, речь идет о Приватбанке, совладельцем которого до национализации в 2016 году был олигарх Игорь Коломойский. Этот проект не рассматривался в сессионном зале, а 4 марта (в последний день каденции предыдущего премьера Алексея Гончарука) документ и вовсе был отозван из парламента.