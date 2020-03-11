Спецслужбы России не имеют доступа к программе, которую использует МВД Латвии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники российских спецслужб не имеют доступа к разработанной в России системе электронного документооборота Docsvision, которой в том числе пользуется МВД Латвии. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе компании.

Ранее латвийская газета NRA писала о том, что Министерство внутренних дел Латвии с 2006 года пользуется системой Docsvision, и эту же программу используют правительство и Федеральная служба безопасности РФ, что может быть риском для безопасности балтийской республики.

"Система управления документооборотом и бизнес-процессами Docsvision для каждого заказчика устанавливается в защищенной локальной сети, в которую нет доступа у лиц, не имеющих соответствующих полномочий. Это касается и сотрудников компании Docsvision, и сотрудников спецслужб РФ. Возможность свободно скачать версию программы отсутствует... В системе Docsvision не используется автоматическое обновление компонент", - пояснили в пресс-службе.

По информации издания, на приобретение, обновление и обслуживание этой программы за 14 лет МВД Латвии потратило почти полмиллиона евро. Последний договор с министерством на сумму 192 540 евро был заключен в мае прошлого года, поставщиками услугами выступали две компании: Instead и E-pasaule. "Наш партнер - упомянутая компания E-pasaule - сегодня подготовил и отправил официальное информационное письмо как представителям задействованных СМИ, так и непосредственно в МВД Латвии", - уточнили в пресс-службе Docsvision.

"ДоксВижн" - создатель и разработчик одноименной платформы Docsvision, предназначенной для управления документооборотом и бизнес-процессами. Главный офис "ДоксВижн" расположен в Санкт-Петербурге, в 2014 году был открыт филиал в Орле. Среди 1500 клиентов компании - Сбербанк, АЛРОСА, предприятия "Роснефти", крупнейшие министерства, правительства и администрации городов, коммерческие предприятия различных масштабов и профиля.