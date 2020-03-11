Фондовые торги в США второй раз за неделю закрылись падением индексов

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы значительно снизились в среду по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 1464,67 пункта (5,85%) и остановился на отметке 23 553,49 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 140,84 пункта (4,89%) и оказался на отметке 2741,39 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 392,20 пункта (4,70%), до 7952,05 пункта.

Нефть марки WTI подешевела - к 15:55 по времени восточного побережья (22:55 мск) цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на $1,38 (4,02%), до $32,98.

В понедельник по итогам торгов Dow Jones упал почти на 7,8%, S&P 500 - на 7,6%, а Nasdaq - на 7,9%. Это были худшие результаты для индексов с 2008 года. Во вторник торги в США завершились ростом индексов на фоне ожиданий того, что администрация США объявит о временных налоговых послаблениях в стране с целью смягчения последствий для экономики из-за распространения в мире коронавируса.

"Властям, возможно, следовало подумать об этих мерах по стимулированию в прошлом месяце. С каждым днем ущерб для экономики от коронавируса становится все более серьезным", - привело агентство AP слова аналитика американской компании Invesco Кристины Хупер.