Госдума рассмотрит пакет законопроектов о преференциях для инвесторов в Арктике

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающий преференции и льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Представит пакет законопроектов замглавы Минвостокразвития Павел Волков. Сопутствующий закон о налоговых льготах по НДПИ для инвесторов в Арктике принят Госдумой в третьем чтении 5 марта.

Предусматривается, что управление Арктической зоной осуществляет госкомиссия по вопросам развития Арктики, состав которой определяется правительством РФ, а также уполномоченный федеральный орган (Минвостокразвития) и управляющая компания (акционерное общество "Корпорация развития Дальнего Востока"). Госкомиссия проводит мониторинг экономических процессов в Арктической зоне, рассматривает и принимает меры по развитию субъектов РФ и муниципальных образований в Арктической зоне и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата на этих территориях.

Согласно нормам, зафиксированным в пакете законопроектов, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить не менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

Налоговые преференции

Предусматривается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13 года по 17 год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. Предусмотрены льготы и для иных проектов, в частности, нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет.

Устанавливаются критерии отбора резидентов Арктической зоны, одним из которых будет объем капитальных вложений, а также перечень затрат, которые будут учитываться при его определении - в частности, будут учитываться затраты на строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных средств, реконструкцию зданий, приобретение машин и оборудования.

Устанавливаются специальные сроки оказания муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, а также специальные сроки для отдельных административных процедур при оказании муниципальных услуг в области градостроительной деятельности: для выдачи градостроительного плана земельного участка, расположенного в Арктической зоне, устанавливается предельный срок - 10 рабочих дней.

Экономическое обоснование законопроекта

Согласно финансово-экономическому обоснованию к основному законопроекту, документ "создаст условия для привлечения в Арктическую зону Российской Федерации частных инвестиций в объеме не менее 6,7 трлн рублей до 2030 года и создания в указанный период 28 тыс. новых рабочих мест". Как отмечается в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогами, который является соисполнителем по законопроекту, сумма ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований, территории которых входят в состав Арктической зоны, не определена.

"Таким образом, представленное финансово-экономическое обоснование не позволяет оценить эффективность соотношения средств для создания (модернизации) объектов инфраструктуры Арктической зоны, поступление которых предполагается из внебюджетных источников, к суммам ассигнований, предполагаемым из бюджетов всех уровней", - говорится в заключении комитета.

Ранее сообщалось, что одним документом из пакета законопроектов предполагаются льготы только для совместного проекта "Восток ойл" "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по освоению месторождений Таймыра. Законопроект предполагает обнуление НДПИ для новых проектов "Роснефти" (Лодочное, Сузунское, Тагульское месторождения Ванкорского кластера, последние два уже разрабатываются), налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения (в 2018 году там добыто более 21 млн тонн нефти) на сумму инвестиций и другие послабления.

Льготы по налогу на прибыль и по НДС

Вторым законопроектом пакета вводится отдельная категория налогоплательщиков - резиденты Арктической зоны РФ. Для них предусматривается установление нулевой ставки по налогу на прибыль организаций в части зачисления в федеральный бюджет при условии установления законом субъекта РФ пониженной ставки по этому налогу в части, зачисляемой в региональный бюджет. Такие ставки налога на прибыль организаций применяются в течение 10 лет с момента получения первой прибыли от деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности (дополнительным соглашением к соглашению об осуществлении инвестиционной деятельности), заключаемым организацией в соответствии с законом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".

Эти ставки налога на прибыль организаций применяются при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, предусмотренной соглашением, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности. Также пониженные ставки налога на прибыль организаций могут применяться ко всей налоговой базе при условии, что доходы от деятельности, предусмотренной соглашением, составляют 90% всех доходов либо за налоговый период, либо в совокупности за три налоговых периода, предшествующих текущему.

Законопроектом устанавливаются нулевые ставки НДС в отношении услуг ледокольного флота судам, вывозящим экспортируемые товары, а также в отношении услуг перевозки морским транспортом товаров для их дальнейшего вывоза за пределы территории РФ. Для применения нулевой ставки НДС при реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, для резидентов Арктической зоны РФ устанавливается перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения такой налоговой ставки.