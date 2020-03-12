Иностранцы аннулировали заявки на туры в РФ на сумму не менее 500 млн рублей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Зарубежные туроператоры и иностранные туристы отменяют практически все заявки на туры в РФ с марта по май из-за ситуации с коронавирусом. Общая стоимость аннулированных заявок составила порядка 500 млн рублей, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По подсчетам Аналитической службы АТОР, общая стоимость аннулированных заявок на период с марта по май 2020 года уже сейчас составляет не менее 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об отмене поездок для примерно 15 тыс. иностранных туристов и практически полной остановке продаж. "Наибольшее число аннуляций идет по азиатскому рынку. Помимо групп из Китая и Южной Кореи, уже есть аннуляции из Вьетнама, Индонезии, Японии. Традиционно эти туристы начинают туристический сезон раньше турпотока из других стран. На втором месте - Ближний Восток, затем - Европа", - добавили в АТОР.

Из-за угрозы распространения инфекции российские власти приняли ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с несколькими странами, где выявлены вспышки заболевания, а для возвращающихся из этих государств ввели обязательный режим самоизоляции. Власти Москвы временно запретили проведение массовых мероприятий в столице и обустроили отдельный медицинский комплекс для приема людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.