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Политический кризис в Венесуэле

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 100%

В комитете по финансам Национальной ассамблеи страны отметили, что в годовом выражении рост цен составил 3276%

КАРАКАС, 12 марта. /ТАСС/. Рост цен в Венесуэле за два месяца текущего года превысил 100%. Такие данные обнародовал в среду на пресс-конференции в Каракасе комитет по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), которую контролируют политические оппоненты президента страны Николаса Мадуро и его правительства.

"Инфляция в феврале <...> составила 22,4%, накопленная с начала года - 102,4%", - заявил член комитета Анхель Альварадо, ссылаясь на отчет, подготовленный парламентариями. Видео с пресс-конференции было опубликовано на странице депутата в Twitter.

Альварадо отметил, что в годовом выражении рост цен составил 3276%.

В феврале ЦБ Венесуэлы сообщил, что инфляция в 2019 году в стране составила 9585,5%. Вместе с тем, по данным парламентариев, которые самостоятельно готовят отчеты по национальным экономическим показателям с 2017 года из-за нехватки официальной информации, рост цен в прошлом году составил 7374,4%.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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