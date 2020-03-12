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Индексы в Токио резко упали почти на 5% на фоне заявлений Трампа по коронавирусу

Индекс Nikkei под конец утренней сессии опустился до отметки 18533,71 пункта, что стало самым низким показателем с апреля 2017 года

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы Токийской фондовой биржи в четверг усилили падение и опустились почти на 5% на фоне ситуации с распространением коронавируса в мире и заявлений президента США Дональда Трампа о мерах противодействия эпидемии.

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Как свидетельствуют данные торгов, размещенные на сайте биржи, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, под конец утренней сессии опустился на 4,54% по сравнению с уровнем 11 марта, до отметки 18533,71 пункта, что стало самым низким показателем с апреля 2017 года. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 4,31%, до 1325,27 пункта. В отдельные моменты торгов Nikkei терял более 1000 пунктов.

Теги
ЯпонияСШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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