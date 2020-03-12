{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Эксперт: обвал цен на энергоносители ускорит консолидацию на рынке сланцевой нефти в США

Замдиректора энергетического института при Тулейнском университете Эрик Смит отметил, что небольшие американские компании рассчитывают на содействие властей, к примеру в форме кредитов под низкий процент

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Падение цен на энергоносители на мировых рынках приведет к тому, что многие небольшие американские компании, специализирующиеся на добыче сланцевой нефти, столкнутся с серьезными трудностями и будут поглощены более крупными. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора энергетического института при Тулейнском университете в Новом Орлеане (штат Луизиана) Эрик Смит.

"Очевидно, что в Америке не рады таким ценам на уровне $30 [за баррель], поскольку это служит целям, которые ставила Саудовская Аравия в 2014 году. Тогда план состоял в том, чтобы остановить работу компаний, добывающих сланцевую нефть", - отметил профессор, который более 35 лет работал в нефтегазовой отрасли в США.

Смит подчеркнул, что многие небольшие американские компании, специализирующиеся на добыче сланцевой нефти, ранее "уже испытывали трудности с финансированием". "Теперь ситуация для них ухудшилась", - отметил эксперт. "Компании с наибольшей долей привлеченного капитала имеют самые высокие шансы потерпеть крах, тогда их активы получат более крупные компании, имеющие больше финансирования", - пояснил он.

По мнению Смита, многие небольшие американские компании, добывающие сланцевую нефть, рассчитывают на то, что власти США окажут им содействие, к примеру в форме кредитов под низкий процент. "Они остро нуждаются в капитале, такая финансовая помощь им пригодилась бы", - отметил Смит. Профессор добавил, что данный шаг вряд ли поддержат крупные и влиятельные корпорации, если они надеются в итоге получить активы меньших фирм.

Большому бизнесу будет проще

Говоря о том, как скажется на отрасли дальнейшее падение стоимости нефти, Смит констатировал: "Я думаю, что есть три или четыре крупных производителя, которые могут выжить при более низких ценах. Но это крупные нефтяные компании". Как он подчеркнул, большая часть американских фирм, работающих в данной сфере, "находится совсем в иной ситуации, у них значительные задолженности". По мнению профессора, они, "вероятнее всего, не переживут" продолжительного и значительного снижения нефтяных цен.

"Это приведет к ускорению консолидации на данных рынках", - пояснил эксперт. Как он отметил, в США "на тех же месторождениях, что и сейчас, будет меньше игроков, но они будут более крупными". "Если смотреть со стороны США, итог, вероятнее всего, будет таким", - добавил он.

Смит заострил внимание на том, что в 2014 году, когда тоже имело место резкое снижение цен на энергоносители, американские компании, которые специализируются на добыче сланцевой нефти, располагали большими объемами привлеченного в качестве инвестиций капитала, чем сейчас. "Это позволяло им осуществлять инновации, находить альтернативные решения, покрывать расходы и выживать", - отметил он. Эксперт подчеркнул, что сейчас "ситуация иная". "Еще одно отличие в том, что из-за коронавируса мировая инфраструктура и транспортные системы находятся под достаточно сильным давлением", - добавил профессор.

По мнению Смита, в текущих условиях низких цен "американская нефть, добытая путем глубоководного бурения, конкурентоспособна". Эксперт отметил, что в целом в настоящее время наименее затратной является добыча нефти в Саудовской Аравии. "Затем идет Россия, а затем Америка", - сказал он.

От трех до шести месяцев

Профессор отметил, что текущее снижение цен на нефть вызвано главным образом наращиванием объемов добычи Саудовской Аравией из-за споров с Россией, а также опасениями относительно распространения нового коронавируса.

Говоря о том, как долго будет продолжаться период низких цен на нефть, он отметил: "Возможно, я излишне оптимистичен, но мне кажется, что это продлится от трех до шести месяцев". Смит предположил, что за это время Россия и Саудовская Аравия "найдут какого-то рода компромисс относительно того, какая цена на нефть будет реалистичной".

Эксперт констатировал, что теоретически цена могла бы опускаться до того значения, при котором добывать нефть с целью продажи было бы невыгодно. "Для Саудовской Аравии это около $20 и ниже", - отметил Смит. "Я не думаю, что она опустится так низко", - добавил он.

Теги
СШАСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Трамп уточнил детали введенного США запрета на въезд в страну из Европы
Американский лидер отметил, что данные меры касаются только въезда в страну иностранцев и не затрагивают торговлю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС