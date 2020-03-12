Эксперт: обвал цен на энергоносители ускорит консолидацию на рынке сланцевой нефти в США

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Падение цен на энергоносители на мировых рынках приведет к тому, что многие небольшие американские компании, специализирующиеся на добыче сланцевой нефти, столкнутся с серьезными трудностями и будут поглощены более крупными. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора энергетического института при Тулейнском университете в Новом Орлеане (штат Луизиана) Эрик Смит.

"Очевидно, что в Америке не рады таким ценам на уровне $30 [за баррель], поскольку это служит целям, которые ставила Саудовская Аравия в 2014 году. Тогда план состоял в том, чтобы остановить работу компаний, добывающих сланцевую нефть", - отметил профессор, который более 35 лет работал в нефтегазовой отрасли в США.

Смит подчеркнул, что многие небольшие американские компании, специализирующиеся на добыче сланцевой нефти, ранее "уже испытывали трудности с финансированием". "Теперь ситуация для них ухудшилась", - отметил эксперт. "Компании с наибольшей долей привлеченного капитала имеют самые высокие шансы потерпеть крах, тогда их активы получат более крупные компании, имеющие больше финансирования", - пояснил он.

По мнению Смита, многие небольшие американские компании, добывающие сланцевую нефть, рассчитывают на то, что власти США окажут им содействие, к примеру в форме кредитов под низкий процент. "Они остро нуждаются в капитале, такая финансовая помощь им пригодилась бы", - отметил Смит. Профессор добавил, что данный шаг вряд ли поддержат крупные и влиятельные корпорации, если они надеются в итоге получить активы меньших фирм.

Большому бизнесу будет проще

Говоря о том, как скажется на отрасли дальнейшее падение стоимости нефти, Смит констатировал: "Я думаю, что есть три или четыре крупных производителя, которые могут выжить при более низких ценах. Но это крупные нефтяные компании". Как он подчеркнул, большая часть американских фирм, работающих в данной сфере, "находится совсем в иной ситуации, у них значительные задолженности". По мнению профессора, они, "вероятнее всего, не переживут" продолжительного и значительного снижения нефтяных цен.

"Это приведет к ускорению консолидации на данных рынках", - пояснил эксперт. Как он отметил, в США "на тех же месторождениях, что и сейчас, будет меньше игроков, но они будут более крупными". "Если смотреть со стороны США, итог, вероятнее всего, будет таким", - добавил он.

Смит заострил внимание на том, что в 2014 году, когда тоже имело место резкое снижение цен на энергоносители, американские компании, которые специализируются на добыче сланцевой нефти, располагали большими объемами привлеченного в качестве инвестиций капитала, чем сейчас. "Это позволяло им осуществлять инновации, находить альтернативные решения, покрывать расходы и выживать", - отметил он. Эксперт подчеркнул, что сейчас "ситуация иная". "Еще одно отличие в том, что из-за коронавируса мировая инфраструктура и транспортные системы находятся под достаточно сильным давлением", - добавил профессор.

По мнению Смита, в текущих условиях низких цен "американская нефть, добытая путем глубоководного бурения, конкурентоспособна". Эксперт отметил, что в целом в настоящее время наименее затратной является добыча нефти в Саудовской Аравии. "Затем идет Россия, а затем Америка", - сказал он.

От трех до шести месяцев

Профессор отметил, что текущее снижение цен на нефть вызвано главным образом наращиванием объемов добычи Саудовской Аравией из-за споров с Россией, а также опасениями относительно распространения нового коронавируса.

Говоря о том, как долго будет продолжаться период низких цен на нефть, он отметил: "Возможно, я излишне оптимистичен, но мне кажется, что это продлится от трех до шести месяцев". Смит предположил, что за это время Россия и Саудовская Аравия "найдут какого-то рода компромисс относительно того, какая цена на нефть будет реалистичной".

Эксперт констатировал, что теоретически цена могла бы опускаться до того значения, при котором добывать нефть с целью продажи было бы невыгодно. "Для Саудовской Аравии это около $20 и ниже", - отметил Смит. "Я не думаю, что она опустится так низко", - добавил он.