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Авиакомпания "Алроса" увеличит частоту рейсов между городами России

В летнее расписание авиакомпания включила новый рейс Кемерово - Сочи
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

ЯКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Алроса" увеличит частоту рейсов между городами России в летнем сезоне 2020 года, который продлится с 12 июня по 13 сентября. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе авиаперевозчика.

"В летнем сезоне увеличится частота выполнения рейсов из Москвы в Анапу, Сочи, Симферополь, из Новосибирска в Полярный, Москву, Краснодар, продолжится выполнение рейсов в Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск и другим направлениям. Рейсы авиакомпании будут обслуживаться на воздушных судах Boeing-737-800/700, TU5", - привела пресс-служба слова заместителя генерального директора по производству и наземному обслуживанию авиакомпании "АЛРОСА" Николая Орлова.

Новым рейсом летнего расписания станет Кемерово - Сочи. "Кроме того, авиакомпания заметно расширит географию полетов по чартерным направлениям. Новыми направлениями станут рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Мадрид, из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Анапу и Симферополь", - добавили в пресс-службе.

В авиакомпании также отметили, что выполнение рейсов по соглашению код-шер будет продолжено. Так, пассажирам "Алроса" будет предложено больше вылетов в Красноярск и Иркутск. Совмещенные рейсы будут выполняться из Мирного и Полярного.

Также продолжится субсидирование авиаперевозок специальных категорий пассажиров. Программа будет действовать в течение всего 2020 года. Перечень субсидируемых направлений включает следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Анапа, Сочи, Иркутск, Симферополь, Екатеринбург, Томск и Кемерово.

"Алроса" выполняет региональные перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы. Базируется в аэропортах Мирный и Домодедово.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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