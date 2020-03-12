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РБК: клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

По данным издания, Visa ищет среди кредитных организаций партнеров для этого проекта
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российские клиенты платежной системы Visa могут получить доступ к списку сайтов в интернете, где они оставили данные своих карт, а также возможность их удалить. Об этом в четверг сообщает издание РБК со ссылкой на источники.

"Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками", - говорится в публикации РБК. При этом сроки появления сервиса не уточняются.

По данным издания, услуга предназначена только для держателей карт Visa, она должен быть встроена в мобильное приложение банка, который выпустил карту. Visa уже ищет среди кредитных организаций партнеров для этого проекта, сообщил один из источников РБК.

"В мобильном приложении банка будет список онлайн-ресурсов, на которых клиент сохранил данные своей карты. В случае необходимости он может удалить эти данные", - пояснил другой собеседник.

Представитель Московского кредитного банка (МКБ) рассказал РБК, что организация знает об этом проекте и заинтересована во внедрении такой возможности для клиентов. В ВТБ, "Русском стандарте" и банке "Открытие" готовы рассмотреть возможность использования этого сервиса, сообщили в их пресс-службах. Но, как пояснили в "Открытии", пока предметных обсуждений не было. Другие крупные банки не ответили на запросы РБК, в самой Visa отказались от комментариев, а в платежных системах Mastercard и "Мир" не ответили на запрос РБК.

Согласно обзору Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) Банка России, общий объем мошеннических операций с банковскими счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.

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Россия
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