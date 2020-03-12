"Ъ": в Петербурге может полноценно заработать платная парковка

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" (ГЦУП), согласно внесенным поправкам в КоАП, с 12 марта могут обмениваться персональными данными автомобилистов с ГИБДД для взимания штрафов с нарушителей парковки в платной зоне, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее у Смольного таких прав не было, а, соответственно, и система фактически не действовала на протяжении 4,5 лет. Поправки в КоАП власти Петербурга пытались внести еще с 2017 года, однако законопроект находился в Госдуме без движения. И лишь в конце 2019 года работа над ним вновь активизировалась, при этом поправки на федеральном уровне лично лоббировал губернатор Петербурга Александр Беглов, пишет "Ъ".

Сейчас зона платной парковки в Петербурге распространяется на дороги Невского, Лиговского проспектов, Кирочной улицы и набережной реки Фонтанки. Планируется, что в будущем количество улиц может вырасти в 18 раз, до 476 трасс в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах.

За несколько лет с 2015 года доход от эксплуатации зоны платной парковки составил более 365 млн рублей.