Чижов: поставки российского газа в ЕС будут расти независимо от состояния цен

БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Евросоюз будет продолжать наращивать закупки российского газа в обозримой перспективе, независимо от его стоимости, которая привязана к ценам на нефть. Об этом заявил ТАСС в четверг постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Что касается цен на газ, то Евросоюз при любых ценах будет покупать все больше газа в обозримой перспективе", - заявил он. Чижов напомнил, что цены на российский газ для ЕС "привязаны к ценам на нефть, однако с временным лагом в 9 месяцев" в рамках гронингенской модели ценообразования (так называемый принцип замещения стоимости).

"Волатильность нынешних цен на нефть и курсов валют я рассматриваю как серьезное, но достаточно краткосрочное явление. Думаю, что выход на стабильность и цен, и курсов в наших общих с партнерами интересах", - заявил российский постпред.

При этом он отметил, что "в необозримой перспективе (в планах до 2050 года - прим. ТАСС) ЕС намерен вообще отказаться от углеводородного топлива, включая природный газ, что отражено в так называемом Зеленом курсе ЕС (принятом в этом году Еврокомиссией Урсулы фон дер Ляйен - прим. ТАСС)".

"В Брюсселе изучают возможности перейти на биометан и водород. Степень экологичности биометана и его производства оставим за скобками, а водород, конечно, очень хороший чистый продукт, но довольно энергозатратный при производстве. Кроме того, он имеет еще один "небольшой" недостаток - весьма легко взрывается", - отметил Чижов.