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Распространение коронавируса нового типа

Власти Китая сообщили, что вспышка коронавируса не отразится на поставках газа из России

Однако она может повлиять на туризм, а также отразиться на товарообороте и инвестициях, заявил глава департамента внешней торговли Министерства коммерции КНР Ли Синцянь

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Эпидемия нового коронавируса в мире не повлияет на объем поставок природного газа из России в Китай. Об этом заявил в четверг глава департамента внешней торговли Министерства коммерции КНР Ли Синцянь.

"Китайско-российская торговля в долгосрочной перспективе продолжит успешно развиваться без изменений в соответствии с существующей положительной тенденцией, это касается и поставок газа из РФ по восточному трубопроводу", - подчеркнул он на пресс-конференции.

По словам чиновника, распространение пневмонии прежде всего может негативно повлиять на такие сферы взаимодействия двух стран, как туризм, а также отразиться на товарообороте и инвестициях. "Однако подобное негативное воздействие будет носить краткосрочный характер", - подчеркнул Ли Синцянь.

 

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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