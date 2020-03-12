Власти Китая сообщили, что вспышка коронавируса не отразится на поставках газа из России

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Эпидемия нового коронавируса в мире не повлияет на объем поставок природного газа из России в Китай. Об этом заявил в четверг глава департамента внешней торговли Министерства коммерции КНР Ли Синцянь.

"Китайско-российская торговля в долгосрочной перспективе продолжит успешно развиваться без изменений в соответствии с существующей положительной тенденцией, это касается и поставок газа из РФ по восточному трубопроводу", - подчеркнул он на пресс-конференции.

По словам чиновника, распространение пневмонии прежде всего может негативно повлиять на такие сферы взаимодействия двух стран, как туризм, а также отразиться на товарообороте и инвестициях. "Однако подобное негативное воздействие будет носить краткосрочный характер", - подчеркнул Ли Синцянь.